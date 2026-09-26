Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, yüzme sporunun ülkemizdeki gelişimini desteklemek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hakemler yetiştirmek amacıyla 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde Aday Yüzme Hakem Kursu düzenleyeceğini duyurdu. Federasyon, bu kursla yüzme sporuna katkıda bulunmak isteyen bireyleri bir araya getirmeyi ve spor müsabakalarında görev alabilecek nitelikli hakemler yetiştirmeyi hedefliyor.

“Amaç Yüzme Sporunu Daha Profesyonel Bir Seviyeye Tașımak”

“KKTC Su Sporları Federasyonu olarak, yüzme sporunun ülkemizde daha profesyonel bir seviyeye taşınmasını ve müsabakaların yüksek standartlarda gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aday Yüzme Hakem Kursu, sporun her alanında adil oyun ruhunu benimseyen bireyler yetiştirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kursa katılacak adayların alacakları eğitim sayesinde hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayacaklarına hem de ülkemizdeki yüzme organizasyonlarına büyük değer katacaklarına inanıyoruz. Federasyon olarak, yüzme sporuna gönül veren ve bu alanda görev almak isteyen herkesi Aday Yüzme Hakem kursuna katılmaya davet ediyoruz.”

Kursa Katılım Şartları

Aday Yüzme Hakem Kursuna katılmak isteyenlerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Öncelikle adayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) veya Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olması gerekiyor. Eğitim düzeyi olarak en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı aranırken, yaş sınırı ise 1976 ile 2008 yılları arasında doğmuş kişilerle sınırlandırıldı. Başvuru sahiplerinin, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, özel ya da devlet hastanelerinden temin edilmiş geçerli bir sağlık raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca, herhangi bir federasyondan veya spor müsabakasından disiplin cezası ya da hukuki ceza almamış olmaları da gereklilikler arasında. Son iki ay içinde çekilmiş, tanınabilir iki adet vesikalık fotoğrafın da başvuru belgelerine eklenmesi şarttır.

Kurs Ücreti ve Başvuru Detayları

Kurs ücreti 3000 TL olarak belirlenmiş olup, adayların bu tutarı en geç 1 Ekim 2026 mesai bitimine kadar ÖYAK Bankası’ndaki Su Sporları Federasyonu hesabına yatırmaları gerekmektedir. Ödeme detayları şu şekildedir:

​•​Banka Adı: ÖYAK

​•​Hesap Adı: Su Sporları Federasyonu

​•​Hesap No: 58994

​•​IBAN: CT 1712000073000013040005899

Ödemelerini gerçekleştiren adayların, ödeme dekontunu ve başvuru formunu [email protected] e-posta adresine göndermeleri veya Atatürk Yüzme Havuzu Sekreteryası’na elden teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri eksiksiz tamamlandığında adaylar, kursa katılım için hak kazanacaktır.

Eğitim İçeriği ve Katılımın Önemi

Kurs boyunca katılımcılara yüzme hakemliğine dair hem teorik hem de pratik bilgiler sunulacak. Eğitimler, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından görevlendirilen egitimenler tarafında verilecek. Katılımcılar, kurs sonunda ulusal ve uluslararası yüzme müsabakalarında görev alabilecek bilgi ve yetkinliğe ulaşacak. Federasyon, bu kursu yüzme sporuna ilgi duyan bireyler için eşsiz bir kariyer fırsatı olarak değerlendiriyor. Eğitimler sırasında hakemlik ilkeleri, müsabaka kuralları, hakemlik uygulamaları ve uluslararası standartlar gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.

Federasyon yetkilileri, kursun sadece hakemlik kariyerine adım atmak isteyenler için değil, aynı zamanda yüzme sporunun gelişimine gönül veren bireyler için de değerli bir deneyim sunacağını vurguladı.