Milli bisikletçi Ege Erülkü, Dünya Şampiyonası’nda yarışan ilk Kıbrıslı bisikletçi olarak tarihe geçti.

Ege’nin Dünya Şampiyonası’ndaki mücadelesi, Kıbrıs bisiklet sporu adına önemli bir dönüm noktası oldu. Ekran başında büyük gurur ve heyecan yaşatan bu tarihi anın arkasında ise yıllara yayılan yoğun emek, disiplin ve fedakârlık bulunuyor.

Bu önemli başarının mimarlarından Salih Yalızat ve genç bisikletçi Ege Erülkü, ortaya koydukları mücadele nedeniyle tebrik edildi.

Islanders ailesi, Ege Erülkü ve Salih Yalızat ile bu tarihi başarıdan duyduğu gururu paylaşırken, Kıbrıs bisiklet sporunda yeni bir sayfanın açıldığına dikkat çekti.