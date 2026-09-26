Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından baştan sona tamamlanan Hüseyin Atanç Halı Sahası, Düzkaya Spor Kulübü’ne devredilerek gençlerin ve bölge sporunun hizmetine sunuldu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, uzun süredir atıl durumda bulunan sahanın yeniden hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak spora ve gençlere yönelik yatırımları sürdüreceklerini vurguladı.

Kırok, “Çatalköy’de uzun süredir atıl durumda bulunan Hüseyin Atanç Halı Sahası’nı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak baştan sona tamamlayarak Düzkaya Spor Kulübümüze devrettik ve gençlerimizin hizmetine sunduk” dedi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Spora yapılan yatırımların yalnızca tesis yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Kırok, “Bizler için spora yapılan her yatırım, gençlerimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Gençlerimizin sporla iç içe büyüyebileceği, bir araya gelebileceği ve kendilerini geliştirebileceği alanları çoğaltmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Atanç Halı Sahası’nın yeniden hizmete kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kırok, bölgede atıl durumda bulunan alanları toplum yararına değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kırok, “Bugün yeniden hayat bulan bu sahada gençlerimizin spor yapacak olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bölgemizde uzun süredir atıl durumda bulunan alanları toplumumuza kazandırmaya, spor kulüplerimizin yanında olmaya ve gençlerimiz için yeni olanaklar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kırok, Hüseyin Atanç’ın adını yaşatacak tesisin Düzkaya Spor Kulübü’ne, gençlere ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.