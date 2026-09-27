Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, kültürel mirası yaşatan, doğaya duyarlı ve kırsal turizmi önceleyen sürdürülebilir bir turizm anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dünya Turizm Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Karlıtaş, Dünya Turizm Günü'nün turizmin çevresel, ekonomik ve sosyo‑kültürel önemine dikkat çekmek amacıyla kutlandığını hatırlattı ve Lefke İmar Planı’nın bir an önce hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

Karlıtaş, çevrenin korunması, kültürel değerlerin yaşatılması, su ve enerji verimliliği, yeşil alanların artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda toplumsal sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Başka Kıbrıs yok.” diyen Karlıtaş, eko-agro turizm, özel ilgi turizmi ve yeşil turizm modellerinin desteklenmesinin önemine de işaret etti.

Lefke’de kırsal turizmin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karlıtaş, “yerel üret–yerel tüket” anlayışının yaygınlaştığı, tarih ve doğanın korunduğu, köylerin karakteristik özellikleriyle turizm markasına dönüştüğü bir model hedeflediklerini sözlerine ekledi.