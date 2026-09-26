KKTC hentbol altyapısının ulusal düzeydeki başarılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Adamız sporundan millî takımlara gönderilen gurur tablosuna gurur verici bir halka daha eklendi. Şahlan Spor Kulübü’nün parlayan yıldızı Eylül İpek, Türkiye Hentbol Millî Takımı’ndan davet alarak büyük bir başarıya imza attı.

AKSARAY’DA MİLLÎ HEYECAN

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve gösterdiği üstün performansla göz dolduran Eylül İpek, Aksaray’da gerçekleştirilmesi planlanan U-14 Millî Takım Kampı’nda ay-yıldızlı forma için ter dökecek. Altyapıya verdiği önem ve Türk hentboluna kazandırdığı yeteneklerle adından sıkça söz ettiren Şahlan Spor Kulübü, yetiştirdiği bu değerle camiada büyük bir sevinç ve coşku yaşatıyor.

FEDERASYON BAŞKANI EDİZ ARIKAN’DAN GURUR DOLU AÇIKLAMA

Genç sporcunun millî takıma davet edilmesiyle ilgili duygularını ve mutluluğunu paylaşan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, KKTC hentbolunun altyapıda yakalığı ivmeye dikkat çekti. Başkan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapılarımızdan çıkarak Anavatan'daki millî takım kamplarına davet edilen sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor. Şahlan Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eylül İpek’in Aksaray’daki U-14 Millî Takım kampına çağrılması bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bu başarı, kulüplerimizin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının en net göstergesidir. Sporcumuza millî forma altında üstün başarılar diler, yetişmesinde emeği geçen kulüp yönetimine, teknik heyete ve ailesine teşekkür ederim."