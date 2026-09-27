Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin öncülüğünde ilk kez düzenlenen NECMUN, Kuzey Kıbrıs’taki farklı okullardan 160 lise öğrencisinin katılımıyla başladı. Birleşmiş Milletler’in çalışma yapısının simüle edildiği konferans, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de dört farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek NECMUN’da öğrenciler, farklı ülkeleri temsil ederek ekonomik, politik ve sosyal sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirecek.

Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations – MUN) formatında gerçekleştirilen NECMUN, lise öğrencilerinin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarını deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan akademik bir simülasyon niteliği taşıyor. İngilizce dilinde yapılan konferans kapsamında öğrenciler, temsil ettikleri ülkelerin politikaları doğrultusunda küresel sorunları ele alırken farklı görüşleri değerlendirme, müzakere yürütme ve ortak çözüm önerileri oluşturma fırsatı buluyor.

Gençler hem temsilci hem organizatör olarak görev aldı!

İlk kez düzenlenen NECMUN’un dikkat çeken özelliklerinden biri de konferansın organizasyon sürecinde lise öğrencilerinin aktif sorumluluk üstlenmesi oldu. Konferansın planlanması ve yürütülmesinden komite çalışmalarına ve medya faaliyetlerine kadar farklı alanlarda görev alan öğrenciler, NECMUN’un organizasyon sürecinin önemli bir bölümünü kendileri yürütüyor.

Tamamı öğrencilerden oluşan organizasyon ekibinde ise; Genel Sekreter Nisa Delibaş, Genel Sekreter Yardımcısı Defne Solyalı, Genel Kurul Başkanı Abdallah Oğuz Elerian, Genel Kurul Başkanı Yardımcısı Adil Han Öztürk, Medya Başkanı Meyra Baştaş ile Baş Organizatörler Deniz Şahkudeler ve Dila Karaderi görev yapıyor.

Açılış Konuşmasını Jale Refik Rogers Yaptı

Yoğun katılımla gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını; Girne Milletvekili Jale Refik Rogers yaptı. Gençlere diplomasi ve müzakerenin konuşmak kadar dinlemeyi ve farklı bakış açılarını anlamayı da gerektirdiğini anlatan Rogers, “Başka bir bakış açısını anlamak, ona katılmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Katılmayabiliriz, hatta güçlü biçimde karşı çıkabiliriz ama yine de birbirimize saygı duyabiliriz. Fikri ifade eden kişiye saldırmadan o fikre meydan okuyabiliriz” dedi.

Kıbrıs’ta farklı deneyim ve anlatılarla yetişen gençlerin aynı masa etrafında buluşmasının önemine de dikkat çeken Rogers, uzlaşının ilerlemenin önünü açan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Gençlere “Özgüvenle konuşun, fikirlerinizi savunun, zor soruları sorun; ama başkaları konuşurken dikkatlice dinleyin” çağrısında bulunan Rogers, anlamlı diyaloğun dünyayı farklı gören insanları anlamaya çalışmakla başladığını ifade etti.

Öğrenciler uluslararası sorunlara çözüm arıyor...

NECMUN’da yürütülen komite çalışmalarında öğrenciler, görüşlerini diplomatik bir çerçevede savunurken diğer ülke temsilcileriyle müzakere ediyor. Ekonomik, politik ve sosyal başlıkların ele alındığı oturumlarda öğrenciler, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşarak çözüm önerileri üzerinde çalışıyor. Akademik bir simülasyon olarak tasarlanan konferans, öğrencilerin araştırma, analitik düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerinin yanı sıra müzakere ve liderlik yetkinliklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Öğrenciler böylece uluslararası ilişkiler ve diplomasi süreçlerini teorik bilgilerin ötesine taşıyarak uygulamalı biçimde deneyimliyor.

NECMUN, Gençlere Diplomasiden Liderliğe Çok Yönlü Bir Deneyim Sunuyor

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin öncülüğünde ilk kez düzenlenen NECMUN’un, öğrencilere uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Okullardan Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Gençlerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil; farklı görüşleri dinleyerek, müzakere ederek, çözüm üretmeyi ve ortak bir zeminde buluşmayı deneyimleyerek yetişmelerini çok değerli buluyoruz. Farklı okullardan 160 öğrencinin aynı diplomasi masasında buluşması, gençlerimizin dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına ve uluslararası sorunlara ilişkin farkındalıklarını geliştirmelerine önemli bir katkı sunuyor” dedi.

NECMUN’un öğrencilerin yalnızca katılımcı değil, aynı zamanda organizatör olarak da aktif rol aldığı bir etkinlik olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Okulları Genel Koordinatörü Rana Serdaroğlu ise “Öğrencilerimiz konferansın planlanmasından koordinasyonuna, komite çalışmalarından medya faaliyetlerine kadar pek çok aşamada doğrudan sorumluluk üstleniyor. Böyle bir organizasyonu hayata geçirirken edindikleri deneyim; liderlik, iletişim, araştırma ve problem çözme becerilerini gerçek bir uygulama ortamında geliştirmelerine olanak sağlıyor” dedi.