Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda düzenlenen Şerife - Cemal Aktunç U15 Ferdi Klasman Turnuvası müsabakaları, 26 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi ve dereceye giren sporcularımıza ödüllerini Torunları Cemal ve Mehmet Aktunç tarafından takdim edildi.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. İvan Blahotin (Gaü)

2. Sonay Hayatseven (Gaü)

3. Doruk Çevik (Gaü)

4. Deniz Tamakan (Gönyeli)

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. Aybige Feride Üstündağ (Ferdi)

2. Özüm Özel (Gaü)

3. Liva Çevik (Gaü)

4. Miray Aslan (Laç Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği)