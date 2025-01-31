Milli Badminton sporcumuz Nehir Deniz, Samsun'a transfer oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı sporcusu Nehir Deniz, Samsun Akademi Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Ülkemizde sayısız birincilikleri olan Nehir, yurt içinde ve yurt dışında başarıları yanında disiplini ile de birçok sporcumuza idol oluyor.

28 yıl önce Mersin'e transfer olan ve Türkiye Ligi'nde ilk kadın badmintoncu olarak oynayan Ülviye Beşe'den sonra ikinci kadın badmintoncu olarak Nehir Deniz de Türkiye Liglerinde mücadele edecek.

Türkiye Badminton Liginde oynayacak olan milli sporcumuz Nehir Deniz'e Samsun Akademi Spor Kulübü'nde sürdüreceği spor hayatında başarılar dileriz.