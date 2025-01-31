Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 11.haftanın hakemleri açıklandı.

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 11. Hafta programı

Asbuzu U16 Ligi'nde Çeyrek Final 1. maçları oynandı Asbuzu U16 Ligi'nde Çeyrek Final 1. maçları oynandı

KIRMIZI GRUP
1 Şubat 2025, Cumartesi
10.45 Geçitkale Stadı NC Dörtyol-Akova Vuda (Halil Atlar)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-BT Güvercinlik(Mustafa Torun)
10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı UG Tuzlaspor-Düzova (Ahmet Genç)

2 Şubat 2025, Pazar
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Pile-Yenierenköy (Berk Bağrıkara)
10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Türkmenköy (Serdar Gürpınar)

BEYAZ GRUP
1 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Denizli(Fatih Bardakçıoğlu)
10.45 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Karaoğlanoğlu (Yusuf Atlar)

2 Şubat 2025, Pazar
10.45 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Ortaköy (Serkan Özdenkçi)
10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-A.Gaziveren (Halil Atlar)