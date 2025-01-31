Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 11.haftanın hakemleri açıklandı.
Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 11. Hafta programı
KIRMIZI GRUP
1 Şubat 2025, Cumartesi
10.45 Geçitkale Stadı NC Dörtyol-Akova Vuda (Halil Atlar)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-BT Güvercinlik(Mustafa Torun)
10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı UG Tuzlaspor-Düzova (Ahmet Genç)
2 Şubat 2025, Pazar
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Pile-Yenierenköy (Berk Bağrıkara)
10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Türkmenköy (Serdar Gürpınar)
BEYAZ GRUP
1 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Denizli(Fatih Bardakçıoğlu)
10.45 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Karaoğlanoğlu (Yusuf Atlar)
2 Şubat 2025, Pazar
10.45 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Ortaköy (Serkan Özdenkçi)
10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-A.Gaziveren (Halil Atlar)