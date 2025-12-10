2025-2026 Interscholastik Lisesi Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden NBC öğrencileri, gösterdikleri üstün performansla büyük gurur yaşattı. Organizasyonda özellikle üç sporcu dikkatleri üzerine çekti.

Genç yüzücülerden Boran Bora, şampiyonaya damga vurarak iki TRNC rekoru kırdı. 50 metre serbest stilde 24.44, 50 metre kelebekte ise 26.88 ile yeni rekorların sahibi olan Boran Bora, ayrıca 100 metre kelebek yarışını 59.40’lık derecesiyle 1. sırada tamamladı.

Bir diğer başarılı sporcu Masal Sarıca ise dört yarışın üçünde kürsüye çıkarak büyük başarı elde etti. Masal Sarıca,

• 100 metre sırtüstünde 1:23.07 ile 2. sıra,

• 50 metre sırtüstünde 37.17 ile 3. sıra,

• 100 metre serbest stilde 1:11.15 ile 2. sıra elde etti;

50 metre serbestte ise 31.06’lık derecesiyle yarışını tamamladı.

Takımın bir diğer sporcusu Okyanus Şener de gösterdiği mücadeleci performansla takıma önemli katkı sağladı.