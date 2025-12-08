Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği merhum üyelerinden Fevzi Beyar ölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında anılıyor.

Geçtiğimiz yıl yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayata veda eden Fevzi Beyar Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin üyelerinden olup çeşitli medya kuruluşlarında yorumculuk spor yazarlığı ve TV programlarında yaptığı katkılar ile sporumuza iz bırakan değerli bir isimdi.

Fevzi Beyar Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve ailesi tarafından 9 Aralık 2025 saat 10.30’da kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.