Kıbrıslı Türk milli boksör, “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç, 21 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek uluslararası organizasyonda şampiyonluk kemeri için ringe çıkıyor. Turunç bu kritik maça, 6 Şubat Depreminde hayatını kaybeden “Şampiyon Meleklerimiz” adına çıkacağını açıkladı.

Organizasyon; farklı ülkelerden profesyonel sporcular, spor ve sanat dünyasından tanınmış isimler ile geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak. Turunç’un maçı gecenin ana müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor.

Metin Turunç, hazırlık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu maç benim için sadece bir şampiyonluk değil; ‘Şampiyon Meleklerimiz’in hatırasını yaşatma sorumluluğudur” mesajını verdi.

Metin Turunç’un bu mücadeleye hazırlık süreci de profesyonel ekibi tarafından titizlikle yürütülüyor. Sporcu, İstanbul’daki organizasyonda sergileyeceği performansın kariyerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Uluslararası arenada artan görünürlüğü, Kıbrıslı Türk sporculara yeni kapıların açılması açısından da önem taşıyor. Turunç’un özellikle son dönemdeki form grafiği ve antrenman disiplini, teknik ekibi tarafından “şampiyonluk için en hazır dönem” olarak tanımlanıyor. Bu nedenle 21 Aralık’taki karşılaşma, hem spor otoriteleri hem de izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.