Güreşte Fikri Kançılay/Mustafa Kanlıçay Yıldızlar Serbest Güreş Birinciliği’nde Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü ile Lapta Türk Birliği birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 7 Aralık 2025 Pazar günü yapılan ve büyük ilgiyle izlenen güreşler sonunda KKTC Güreş Federasyonu’nun müsabaka programı tamamlandı.

YILDIZLAR A LİGİ TAKIM DERECELERİ

1.’lik: Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü – 145 puan

2.’lik: Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü – 80 puan

3.’lük: Lapta Türk Birliği Spor Kulübü

YILDIZLAR B LİGİ TAKIM DERECELERİ

1.’lik: Lapta Türk Birliği Spor Kulübü – 189 puan

2.’lik: Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü – 159 puan

3.’lük: Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü – 105 puan

4.’lük: The Wolf Akademi Girne – 56 puan

YILDIZLAR A LİGİ BİREYSEL DERECELERİ

51 kg: Ivan Lehkı (LTB) – 2. Mehmet Ali Bekmez (BİASK)

60 kg: Arda Domrul (LGİK) – 2. Muhammed Erhami (LTB)

65 kg: Eyüp Köse (LGİK) – 2. Satlık Shoubarjannov (LGİK)

71 kg: Çınar Gaffaroğlu (BİASK) – 2. Hasan Nazlı (LGİK) – 3. Mehmet Duran (BİASK)

80 kg: Furkan Kasaboğlu (LGİK) – 2. Halil Aslanbaş (LGİK) – 3. Egemen Tugay (BİASK)

92 kg: Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK) – 2. Ayder Afarov (LTB)

110 kg: Ömer Faruk Aktepe (LGİK) – 2. İlya Badri (BİASK) – 3. Hangeldi Yahşisakov

YILDIZLAR B LİGİ BİREYSEL DERECELERİ

41 kg: Yusuf Aydın (LTB) – 2. Yusuf Bucak (TWASD) – 3. Mehmet Bolat (LTB) – 3. Murat Bucak (TWASD)

44 kg: Mert Bayur (LTB)

48 kg: Demir İsmail Ebeoğlu – 2. Kaan Kankaya (LTB) – 3. Ersin Oğuz (LGİSK)

52 kg: Mehmet Artık (BİASK) – 2. Tuğra Cicibaba (LTB) – 3. Hüseyin Basan (TWASD) – 3. Halil Çoban (LGİK)

57 kg: Mehmet Arhami (LTB) – 2. Ömer Barış Yıldız (BİASK) – 3. Erdem Kurt (LTB) – 3. Akil İsmetoğulları

62 kg: Mustafa Bulut (BİASK) – 2. Nazarbeg Bekonjev (LGİK) – 3. Ruslan Matiyenko – 3. Halil Çoban

68 kg: Berat Çelik (BİASK) – 2. Alper Polat (LGİK) – 3. Ruslan Ruslanov – 3. Veli Demir

75 kg: Muhammed Elmasrş (LGİK) – 2. Meylis Azimov (LGİK) – 3. Emre Efe Karzaoğlu (LTB) – 3. Ahmet Döner (LTB)

85 kg: Ada Salih Bolat (LGİK) – 2. Yusuf Tekin (LGİK) – 3. Alper Kemel Kuriş (LTB)

ÖDÜL TÖRENİ

A ve B liglerinde şampiyon olan kulüplere kupaları merhum Fikri Kanlıçay ve merhum Mustafa Kanlıçay’ın aileleri tarafından takdim edildi. Dereceye giren güreşçiler ise madalyalarını KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden ve merhum Fikri Kanlıçay ve Mustafa Kanlıçay’ın aile fertlerinden aldı.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, yaptığı açıklamada sezonun son müsabakalarının oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek tüm sporcu ve kulüpleri tebrik etti. Bayraktar ayrıca, güreşe olan ilginin her geçen gün arttığını, salonlara gelen seyirci sayısındaki yükselişin bunun en açık göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca güreşi sevdirmek amacıyla 2016 ve 2017 doğumlu minik sporcuların gösteri müsabakalarına yer verildiğini, miniklerin azminin güreş sevgisinin küçük yaşlarda başladığını gösterdiğini ifade etti.

Başkan Kemal Bayraktar, 2025 yılında dereceye girenlere yönelik Ödül Töreni’nin 13 Ocak 2026’da, Federasyon Mali Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2926’da yapılacağını duyurarak tüm kulüpleri ve spor camiasını davet etti.