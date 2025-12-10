Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Kasım 5-6-7 Aralık tarihlerinde Lefkoşa’da yapılan 2026 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 7 Aralık Pazar akşamı yapılan görkemli ödül töreni ile sona erdi.

Açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın’ın yaptığı, ülkemizde 70 yıldır faaliyet gösteren ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdür Yardımcısı Kaan Künyeli’nin de hazır bulunduğu ödül töreni sporcular, antrenörleri ve ailelerinin coşkulu anlarıyla geçti.

7-18 yaş grubu başarılı satranççılar sabrın, çalışmanın, disiplinin ve düşünme gücünün en güzel göstergesi olan bu sporda centilmence yarışarak hem deneyim kazandı hem de ödüllerine kavuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden zorlu hamlelerin, strateji dolu mücadelelerin ve örnek bir sportmenliğin kazandığı maçlar izledik.

Federasyonun kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle Eski Başkanlar Yusuf Şentuğ, Hasan Samani, Bahadır Volkan, Mehmet Akanyeti, Yener Ersoy, Mehmet Özer Özerkman, Halil Göymen, Halil Şentuğ ve Merhum Ergün Solel onore edilerek plaket ve anı pulları takdim edildi.

Dereceye girerek Kuzey Kıbrıs Satranç Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporcular:

10 Yaş Kızlar

1. Kumsal Kobak – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

2. Ela Naz Cevheroğlu – Altın Piyon Satranç Derneği

3. Ela Karahoca – Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Seray Gökyay – Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Pera Korkmaz – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

10 Yaş Genel

1. Ozan Dağlı – Sertbay Satranç Akademisi

2. Rüzgar Derleyen – Sertbay Satranç Akademisi

3. Aziz Haklıgil – Sertbay Satranç Akademisi

4. Hüseyin Filo – Altın Piyon Satranç Derneği

5. Ali Atikoğlu – Güzelyurt Satranç Kalesi

11 Yaş Kızlar

1. Arya Emin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

2. Larin Kahraman – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

3. Balın Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Alara Alkan – Lefkoşa Satranç Derneği

5. Pembe Kofalı – Lefkoşa Satranç Derneği

11 Yaş Genel

1. Alican Yenağralı – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

2. Mert Can Serim – Şah-Mat Satranç Derneği

3. Tuğra Salih Şenol – Şah-Mat Satranç Derneği

4. Arkın Köle – Lefkoşa Satranç Derneği

5. Alen Tevi – Lefkoşa Satranç Derneği

12 Yaş Kızlar

1. Beste Dimililer – Lefkoşa Satranç Derneği

2. Alya Gönül Dokuz – Sertbay Satranç Akademisi

3. Melin Akçın – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

4. Zen Arıkbuka – Lefkoşa Satranç Derneği

5. Hatice Kübra Aslan – Lefkoşa Satranç Derneği

12 Yaş Genel

1. Erkan Kemal Çeliker – Gümüş At Satranç Derneği

2. Salih Ismayilov – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

3. Çınar Tüzünkan – Lefkoşa Satranç Derneği

4. Boran Özdoğan – Altın Piyon Satranç Derneği

5. Mustafa Özboltaşlı – Şah-Mat Satranç Derneği

13 Yaş Kızlar

1. Reyhan Aslan – Lefkoşa Satranç Derneği

2. Lal Duru Ekşici – Sertbay Satranç Akademisi

3. Aslin Döveç – Sertbay Satranç Akademisi

3. Alya Karatepe – Sertbay Satranç Akademisi

4. Berfin Kaya – Gümüş At Satranç Derneği

5. Hale Hançer – Sertbay Satranç Akademisi

13 Yaş Genel

1. Hasan Meriçhan – Gümüş At Satranç Derneği

2. Deniz İsmail Çiçek – Sertbay Satranç Akademisi

3. Uzay Şakir – Lefkoşa Satranç Derneği

4. Deniz Kaan Kutluay – Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Haşim Akgüney – Gümüş At Satranç Derneği

14 Yaş Kızlar

1. Talya Şenol – Şah-Mat Satranç Derneği

2. Alvın Meyra Kahraman – Şah-Mat Satranç Derneği

3. Esma Deniz Sencer – Sertbay Satranç Akademisi

4. Refika Gökyay – Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Elvin Sever – Sertbay Satranç Akademisi

14 Yaş Genel

1. Ali Canel Midem – Altın Piyon Satranç Derneği

2. Uzay Sayan – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

3. İlhan Demir – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

4. Halid Arda Aydın – Altın Piyon Satranç Derneği

5. Hasan Alaz Şimşekatan – Güzelyurt Satranç Kalesi

15 Yaş Kızlar

1. Hayal Arslan – Sertbay Satranç Akademisi

2. Ezgi Dimililer – Lefkoşa Satranç Derneği

3. Zeynep Dereboylu – Dumlupınar Spor Kulübü

4. İdil Sarı – Gümüş At Satranç Derneği

5. Nil Velisoy – Gümüş At Satranç Derneği

15 Yaş Genel

1. İsmail Eren Midem – Altın Piyon Satranç Derneği

2. Emre Şeb – Güzelyurt Satranç Kalesi

3. Mustafa Kemal Ata Aydın – Şah-Mat Satranç Derneği

4. Baran Bulancak – Bireysel

5. Kuzey Muhtaroğlu – Lefkoşa Satranç Derneği

16 YAŞ KIZLAR

1. Destina Çınay Çıka – Altın Piyon Satranç Derneği

2. Akasya Eskiköy – Yamaç Samanî Satranç Derneği

3. Masal Tolgar – Şah-Mat Satranç Derneği

4. Asel Şeb – Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Göksu Baş – Lefkoşa Satranç Derneği

16 Yaş Genel

1. Arda Köle – Lefkoşa Satranç Derneği

2. Bertuğ İlgililer – Sertbay Satranç Akademisi

3. Mehmet Şaban – Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Haktan Barut – Altın Piyon Satranç Derneği

5. Ada Erdoğuş – Gümüş At Satranç Derneği

17 Yaş Kızlar

1. Larin Döveç – Sertbay Satranç Akademisi

2. Esen Karaguş – Güzelyurt Satranç Kalesi

3. Melin Soyer – Sertbay Satranç Akademisi

4. Emay Savant – Lefkoşa Satranç Derneği

5. Göknur Baş – Lefkoşa Satranç Derneği

17 Yaş Genel

1. Emir Tumburi – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

2. Furkan Başarır – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

3. Tuğra Vurana – Lefkoşa Satranç Derneği

4. Erkin Özkoçatlı – Volkan Sevgi Satranç Akademisi

5. Doruk İlhan – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

18 Yaş Kızlar

1. Naz Cantaş – Lefkoşa Satranç Derneği

2. Sahra Bakkaloğlu – Altın Piyon Satranç Derneği

3. Derin Boztuna – Sertbay Satranç Akademisi

4. Ecem Kapısız – Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Ada Çiçek – Sertbay Satranç Akademisi

18 Yaş Genel

1. Gökhan Şeker – Broadmax Mağusa Satranç Derneği

2. Bartu Özaydın – Sertbay Satranç Akademisi

3. Tuğra İstillozlu – Sertbay Satranç Akademisi

4. Kağan Semaay – Lefkoşa Satranç Derneği

5. Hüseyin Kızılörs – Dumlupınar Spor Kulübü