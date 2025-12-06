8-11 Ocak 2026 tarihlerinde Ankara’da planlanan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri öncesinde bazı görüşmeler yapmak için Ankara’ya giden Necati Özsoy, Ankara KKTC Büyükelçiliği, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, TRT Spor, TSYD Ankara Şubesine ziyaretler gerçekleştirdi.

KTSYD Başkanı Özsoy, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TC Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Özel Kalem Müdürü Yunus Argan ve TRT Spor Müdürü Erhan Seven’i makamlarında ziyaret edip KTSYD adına birer de plaket takdim etti.

Özsoy bu ziyaretlerde çok yakın ilgi gördüğünü ve destek beyan edildiğini, ayrıca KTSYD ailesine her zaman destek ve ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özsoy, ayrıca TRT Spor Müdürü Erhan Seven ile görüşmesinde TRT Spor yayın akışında kendisine yer verilip Kıbrıs Türk Sporuna da değer vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özsoy Erhan Seven ve tüm ekip arkadaşlarına gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür etti.