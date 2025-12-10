Karpaz Spor Akademisi, altyapı sporcularının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir bilimsel projeyi hayata geçirdi. Amaç, futbol oynayan çocukların fiziksel uygunluğunu artırmak, performanslarını ölçmek ve sakatlık risklerini azaltarak daha sağlıklı bir spor ortamı sunmak.

Bu kapsamda sporcuların:

• Fiziksel uygunlukları

• Spor performans düzeyleri

• Aerobik ve anaerobik kapasiteleri

• Sakatlık risk analizleri

kor stabilizasyon çalışmaları ve yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) programlarıyla değerlendirilip geliştirilecek.

Proje, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde,

Goncagül Eroğlu tarafından yürütülüyor ve

çalışma, akademik olarak Prof. Dr. Emine Handan Tüzün danışmanlığında sürdürülüyor.

Yetkililer, bu bilimsel yaklaşımın yalnızca sportif performansı değil; çocukların uzun vadeli fiziksel gelişimlerini, güvenli antrenman alışkanlıklarını ve sağlıklı spor kültürünü de güçlendireceğini vurguluyor.

Karpaz Spor Akademisi, bölge gençliğine modern spor bilimi ışığında katkı sunmaya devam ederek altyapı futbolunda örnek uygulamalardan birine daha imza atmış oldu.