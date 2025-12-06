Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı Ankara’ya giderek burada bir dizi ziyarette bulundu.

MOK Başkanı Kamalı, Ankara’daki programına KKTC Ankara Büyükelçiliği ile başladı. Büyükelçi İsmet Korukoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeye elçiliğin eğitim ve kültür ateşeleri de katıldı. Ziyaretin anısına Büyükelçi Korukoğlu’na plaket takdim edildi.

Heyet daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etti. Burada Ortadoğu Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının sonunda MOK Başkanı, Büyükelçi Demirer’e ziyaret anısına plaket sundu.

Öğleden sonra ise MOK Başkanı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde temaslarda bulundu. İlk olarak Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile tanışan MOK Başkanı, ardından Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve ekibiyle bir toplantı yaptı. Verimli geçtiği belirtilen toplantının sonunda Uysal’a anı plaketi takdim edildi.

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası MOK Başkanı, spor alanında ortak çalışma zemini oluşturma ve yeni açılımlar sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Çalışmaya devam, yola devam… Önümüzde yapılacak çok iş var. Bizleri kabul eden tüm yetkililere ve yanımızda olan elçiliğimize çok teşekkür ederim.” dedi.