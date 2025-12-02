Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi 2030 Stratejik Planı kamuoyu ile paylaşılıyor. KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu yarın saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Gri Salonu’nda sporun tüm paydaşları ile bir araya gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi’nin hazırlamış olduğu Stratejik Planın tanıtım ve bilgilendirme sunumunun yapılacağı toplantıda sporun tüm paydaşları ve spor basını buluşacak.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin geleceğe yönelik hedef ve çalışmalarının paylaşılacağı bu önemli sunum için KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı paydaşları davet etti.