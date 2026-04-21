NBA'de sezonun en prestijli iki ödülünden biri olan yılın savunmacısı ödülü sahibini buldu.

San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki süper yıldızı Victor Wembanyama, yılın savunmacısı ödülünü kazandı.

Wembanyama böylece NBA tarihinde yılın savunmacısı ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu.

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Wembanyama, ayrıca bu ödülü oy birliğiyle kazanan ilk oyuncu da oldu.

Wembanyama, ödül için oy kullanan 100 spor medyası çalışanının tamamının oyunu almayı başardı.

Victor Wembanyama, bu sezon 11 buçuk ribaund ortalamasıylae oynadı. 2 metre 24 santim boyundaki yıldız oyuncu, maç başına 3,1 blok ortalamayla rakiplerin adeta korkulu rüyası oldu.

Bu sezon maç başına 25 sayı ortalaması da olan Wembanyama, aynı zamanda MVP ödülünün de 3 finalistinden biri olmayı başardı.

NBA'de yılın en iyi beşi, yılın savunmacısı ve MVP ödülleri gibi başarılara ulaşmak, sözleşme yenileme aşamasında oyunculara on milyonlarca dolar daha fazla kazanma hakkı veriyor.