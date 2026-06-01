Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off final serisinde büyük heyecan 2 Haziran Salı günü başlayacak. Final serisinin ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile China Bazaar Ada, saat 20.00’de İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Normal sezonun ardından play-off yarı final serilerini başarıyla geçen iki ekip, sezonun en büyük hedefi olan şampiyonluk kupasına ulaşabilmek için parkede kozlarını paylaşacak.

GÜLDOĞUŞ: “GÜZEL BASKETBOL OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ”

China Bazaar Ada Başantrenörü Bilgin Güldoğuş, yarı finalde güçlü rakipleri Akdeniz Spor Birliği karşısında önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, özellikle kazanılan iki maçta oyuncularının hem hücumda hem de savunmada oyun disiplinine bağlı kalmasının serinin kaderini belirlediğini söyledi.

Seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldiklerini ifade eden Güldoğuş, yarı finalin üçüncü maçında önemli oyuncuları Berkem ve Halil’in forma giyememesine rağmen genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın finale ulaşmalarında büyük rol oynadığını vurguladı.

Finalde karşılaşacakları Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin tecrübeli oyunculardan kurulu ve sistemli basketbol oynayan bir takım olduğunu belirten Güldoğuş, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Final serisinin çekişmeli ve kaliteli mücadelelere sahne olacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Fair-play anlayışının ön planda olduğu, basketbolseverlerin keyifle izleyeceği maçlar oynamayı ve seriyi kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne ve organizasyonun önemli bir parçası olan hakemlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

PALİASCHUK: “HEDEFİMİZ SEZONU KUPAYLA TAMAMLAMAK”

Caesar Larnaka Gençler Birliği Başantrenörü Dzmitry Paliaschuk ise takımın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Normal sezonu lider tamamladıklarını hatırlatan Paliaschuk, yaklaşık 10 aydır disiplinli ve sistemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, sezon boyunca ortaya konulan emeğin karşılığını kupayla almak istediklerini ifade etti.

Takımın karakterine ve gücüne güvendiğini söyleyen Paliaschuk, finalde karşılaşacakları China Bazaar Ada’nın genç, yetenekli ve mücadeleci bir ekip olduğunu belirtti. Rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, kendi oyun planlarını sahaya yansıtmaları halinde hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Final atmosferinin her zaman farklı olduğunu belirten Paliaschuk, oyuncularının tecrübesine ve mücadele gücüne güvendiğini dile getirirken, taraftarlara da çağrıda bulundu.

“Taraftarlarımız sezon boyunca bizi yalnız bırakmadı. Final serisinde de tribünleri doldurarak yanımızda olmalarını istiyoruz. Onların desteği oyuncularımıza büyük motivasyon sağlıyor. Hedefimiz kupayı kazanmak ve bu başarıyı camiamızla birlikte kutlamak” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Kılıf & Kılıf Pro Lig’de sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin ilk randevusu 2 Haziran Salı günü saat 20.00’de İskele Spor Salonu’nda oynanacak. Tecrübeli oyunculara sahip Caesar Larnaka Gençler Birliği ile genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken China Bazaar Ada arasındaki mücadele, basketbol severlere üst düzey bir final serisi vaat ediyor.