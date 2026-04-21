Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'ndan 2011'de çıkıp Seyrantepe'deki yeni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geçen sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede alıştığı yeni evinde önemli sportif başarılar yaşadı. Yaklaşık 22 bin kişi kapasiteli Ali Sami Yen Stadı'ndan gittiği yaklaşık 54 bin sayirci kapasiteli RAMS Park'ta dünyada gündeme gelen atmosferler oluşturmayı başaran Galatasaray, tribün gelirlerini de hatırı sayılır şekilde artırdı.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığı 2000'den sonra değişen futbol ekonomisinde zaman zaman krizler yaşayan Galatasaray'ın borçları da zaman içinde oldukça yükseldi. Finansal sorunlara çözümler üzerinde çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başkan Dursun Özbek yönetiminde önemli projelere girişti.

Sarı-kırmızılı ekibin, gayrimenkul projeleriyle gelir oluşturma ve buna bağlı tesisleşme çalışması, Dursun Özbek'in 2015-2018 arasındaki ilk döneminde başladı. Özbek yönetiminin, Ekim 2016'da gittiği olağanüstü genel kurulda aldığı Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yetki, tüm sürecin ilk adımı oldu.

RİVA'DAN TOPLAM 400 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın gayrimenkul projeleri, Riva'daki inşaatla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Riva ve Florya arazilerini konut projeleri yapılması için Emlak Konut GYO'ya devretti. Riva'daki "Düşler Vadisi" projesiyle ilk etap inşaata start verildi. Galatasaray, gelir paylaşımı modelinin uygulandığı ilk etaptan yaklaşık 170 milyon dolar kazandı.

İkinci faz için Emlak Konut projeyi üstlendi. Sarı-kırmızılılar, maliyetini kendisinin karşılayacağı projeden 230 milyon dolar kar hedefliyor. Kulübün beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda gelir 400 milyon doları bulacak.

FLORYA'DA ÇALIŞMALAR YENİ BAŞLADI

Riva ile eş zamanlı başlayan Florya'da ilk kazma yeni vurulabildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Riva'dan ciddi geliri kasasına koyarken Florya projesine ise gecikmeyle başlayabildi.

Riva ile Florya'yı da devreden Galatasaray, Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak için harekete geçti. Kemerburgaz'daki arazi ile ilgili hukuki sorunlar nedeniyle yeni tesis yapılamayınca Emlak Konut, Florya arazisi için 2016'daki protokolü feshetti.

Toplam 80 dönüme yakın büyüklükteki arazinin kendisine ait 22 dönümlük bölümünü 2019'da yeniden bünyesine katan Galatasaray, yaklaşık 40 dönümlük araziyi de 2023'te Milli Emlak'tan satın aldı.

Kemerburgaz'daki sorunların çözülmesiyle inşaat başladı. Yeni tesislerinin ilk etabının 2025'in ilk aylarında tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı futbol A takımı, Florya'dan Kemerburgaz'a taşındı. Ardından ihale süreci son eren Florya Metin Oktay Tesisleri için gelir paylaşımı modelinde Nivak Yapı ile sözleşme imzalandı.

Yıkım ve hafriyat çalışmaları başlayan projeden 500 milyon dolara yakın gelir hedefleniyor.