Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde denetimsizliğin ve piyasa kontrolünün olmadığı için herkesin kafasına göre fiyat belirlediğini ve vatandaşların adeta soyulduğunu iddia ettiler.

Özellikle ithal meyve fiyatlarının son zamanlarda oldukça yüksek fiyattan satıldığını ifade eden vatandaşlarımız bu fiyatlar nedeniyle de meyve yiyemediklerini belirttiler.

Örneğin yaklaşık 15 gündür meyve reyonlarında kiraz, erik ve benzeri mevsim meyvelerinin yerini aldığına dikkat çeken vatandaşlarımız bu meyvelerin fahiş fiyata ülkemizde satıldığına vurgu yaptılar. Kirazın Türkiye’de manav tezgahlarında 200 TL’den erik’in ise 100 TL’den satıldığını ancak ülkemizde kirazın 450 ile 600 TL, erik’in ise 200-250 TL’den satıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Yüzde 200’lük fiyat farkının sebebi nedir? Bu meyvelerin alındığı yerde Türkiye’deki satış fiyatının yarısına alınmakta ancak ülkemizde fiyatlar 3 kat artmakta” diyerek sitemlerini paylaştılar.

Bu konuda devletin fiyat denetimi yapmasının şart olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.