Dubai, aşırı sıcakların etkisiyle yaz aylarında yavaşlayan turizm hareketliliğini canlandırmak amacıyla “Dubai Invite” programını hayata geçirdi.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, emirlikte yaşayanlar yakınlarını özel bir internet sitesi üzerinden Dubai’ye davet edebilecek. Davet edilen kişinin kente gelmesi halinde daveti yapan kişi; anlaşmalı otel, restoran ve eğlence noktalarında toplam değeri 700 euroyu aşan indirimlerden yararlanacak.

Kampanya 31 Ekim’e kadar sürecek

Dubai Medya Ofisi’nin açıklamasına göre kampanya 31 Ekim’e kadar devam edecek. Programla, Dubai’de yaşayanların kentin tanıtımına katkı sağlaması ve daha fazla ziyaretçinin emirliğe çekilmesi hedefleniyor.

50 dereceyi aşan sıcaklıklar turizmi etkiliyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaz dönemi, hava sıcaklıklarının zaman zaman 50 dereceyi aşması nedeniyle turizm açısından düşük sezon olarak kabul ediliyor.

Bölgedeki çatışmaların yol açtığı hava sahası riskleri ve güvenlik endişeleri de Dubai turizmini olumsuz etkiledi. Ateşkesin ardından ziyaretçi hareketliliği yeniden artmaya başlasa da otel ve restoranlar büyük ölçüde yerel müşterilere bağımlı kalmayı sürdürüyor.

Turizm sektörüne destek

Yetkililer, sektörün yaşadığı gelir kaybını azaltmak amacıyla otel ve restoranlara vergi kolaylıkları sağladı. Gümrük ihlallerine uygulanan bazı cezalar ile sivil havacılık izin ücretlerinde de indirime gidildi.

“Dubai Invite” kampanyasıyla özellikle yaz döneminde ziyaretçi sayısının artırılması amaçlanıyor.

