TEK - TÜK KALMAMIZIN ÖZ ANALİZİ:



İngiliz erkek arkadaşıyla birlikte yüksek eğitim gördüğü İngiltere'den tatile gelen kızımız, kendilerini antik Girne limanında ağırlayan babasına der ki; "Tek tük Kıbrıslı Türk gördük yine çevrede... Sayımız ne kadar azaldı. Bir de benden tahsilden sonra Kıbrıs'a dönmemi istersin..."

Ah benim güzel Kıbrıs'ımın güzel Türk kızı...

Kimilerinin "orijinal" dedikleri bizler "Kıbrıs Türkü" olarak işte bu tür düşünceler içinde olduğumuzdan dolayı sayıca azalmıyor muyuz?.. Bu adadan göçü geleneğe ve kadere dönüştürdük...

Bugünün Kıbrıs Türklüğü ve "KKTC" adlı devleti varsa, bunu her türlü koşulda adayı terk etmeyenlerimize ve bu topraklara tırnaklarını yüksek aidiyet duygusuyla, direnciyle geçirenlerimize ve direnciyle geçirenlerimize borçluyuz...

Bir yandan "vasıfsız" olanlarımız Kıbrıs'ta, kendi vatanında göze alamadığı işçiliği çok daha ağır koşullarda başka ülkelerde yapmak için göç eder, ki buna "emek göçü" deriz... Bir yandan da yüksek eğitimini dış ülkelerde yapıp uzmanlaşan ve kariyer sahibi olan gençlerimiz, adamıza dönmemeyi yeğler... Ki bunun adına da "beyin göçü" deriz... Bu göç gerçeğine bir de gittikçe çıkar. Oranımızı eklersek, demografik hallerimizin niteliği daha da belirgin ortaya çıkar.

İşte bizim Kıbrıs Türkü olarak bu adada tek -tük kalmamızın öz analizi budur benim güzel Kıbrıs'ımın güzel Türk kızı.

Boşlukların başka unsurlar tarafından doldurulması doğanın değişmez kanunudur.

(Ahmet Tolgay)

YAPAY ZEKA

Başımıza çok iş açacak. Tam felaket olacak.

Arkadaş böyle bir araba aldı.

Araba ona komut verir.

- Bu Euro Dizel kalitesiz. Gitmeyeceğim.

- Sağa çok yaklaştın. Farlar sislendi, git temizlet. Camı açık bırakma. Sinek girer, alarm öter. Sıcaklık 47 derece gitmem.

Dedemin beyaz eşeğini çok özledim. Hiç şikâyet bilmezdi.

Barış Manço çok doğru söyledi;

- Arkadaşım Eşek.

Elon Musk yapay zekâ sekreterler yaptı. Sarışın, esmer, kumral, sexy, bir aylık işi bir günde yaparlar.

Bir tanede Trump hediye eder.

İki gün sonra Trump, büyük öfke ile bağırır.

- Acele hastahaneye gel. Perişanım!

Elan Musk anlar.

Trump’a verdiği sekreterdeki deliğin KALEMTRAŞ olduğunu söylemeyi unuttu.

Bu yapay zekadan uzak durunuz.

(Yücel Dolmacı)

