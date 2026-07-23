Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’daki Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan Telekomünikasyon Dairesi’ne ait telefon panosunun uzun zamandır yerinden sökülmüş halde durduğunu belirterek fotoğrafı bizlerle paylaştı.

Kaldırımın ortasında devrilmiş halde duran pano ile açıkta kalan kabloların hem kötü bir görüntü oluşturduğunu hem de yayalar açısından tehlike yarattığını söyleyen vatandaşımız, “Fiber optik internetten söz edilirken mevcut altyapının bu halde bırakılması kabul edilemez” dedi.

Yeni yatırımlardan önce var olan altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirten vatandaşımız, telefon panosunun daha fazla zarar görmeden Telekomünikasyon Dairesi tarafından onarılıp yerine sabitlenmesini istedi.