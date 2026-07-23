Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bulunan ve yıllardır tamamlanmayan inşaatların hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de başkente yakışmayan görüntüler oluşturduğunu dile getirdiler.

Uzun süre sahipsiz ve denetimsiz bırakılan bu yapıların zamanla madde kullanımı, yasa dışı faaliyetler ve çeşitli güvenlik sorunları için uygun alanlara dönüşebileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız, yarım inşaatların çevrede yaşayanlar açısından da tedirginlik yarattığını söylediler.

“Bu binalar şahıslara veya şirketlere ait olabilir ancak yıllarca bu şekilde bırakılmaları yalnızca mülk sahiplerini ilgilendiren bir mesele değildir” diyen vatandaşlarımız, devletin bina sahipleriyle görüşerek bu yapıların tamamlanması, güvenli hale getirilmesi veya farklı şekilde değerlendirilmesi için çözüm üretmesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlarımız, yetkililere “Lefkoşa’nın görüntüsünü bozan ve her türlü olumsuzluğa zemin hazırlayabilecek bu yarım inşaatlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordular.