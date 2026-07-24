Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, yıllardır göz ardı edilen Lefkoşa’nın tarihi surlarının bakım ve onarım yapılmaması nedeniyle her geçen gün biraz daha tahrip olduğunu dile getirerek fotoğrafları bizlerle paylaştılar.

Yüzyıllara meydan okuyan surların ihmal nedeniyle bazı bölümlerinin çöktüğünü, bazı noktalarının ise tamamen yıkıldığını belirten vatandaşlarımız, gerekli müdahalelerin daha fazla vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini söylediler.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde birer siper görevi de gören surların hak ettiği değeri görmediğini ifade eden vatandaşlarımız, “Hem tarihimiz hem de turizmimiz açısından büyük öneme sahip bu yapılar gözümüzün önünde yok oluyor. Yıkıldıktan sonra mı değerlerini anlayacağız?” diye sordular.

Vatandaşlarımız, ilgili kurumların sorumluluğu birbirine bırakmak yerine surların tamamında inceleme yapmasını ve tarihi dokuya uygun bir koruma ve restorasyon çalışması başlatmasını istediler.