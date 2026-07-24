YENİ DÜNYA DÜZENİ :

Herkes yeni Dünya düzeninden bahseder, ama kimse bunun nasıl olması gerektiğinden bu günlerde bahzetmez.

Bilakis mevcut sorunlu düzeni daha da nasıl yıkarık diye uğraş verirler.

Bu konuda galiba ,ben, bir ilk olarak bazı düşüncelerimi paylaşayım:

MİKRO AÇIDAN : Canlılara kendi iradeleri dışında bahşedilmiş bir HAYATI, en sağlıklı, verimli, mutlu bir şekilde geçirmesini sağlamak

MAKRO AÇIDAN :

Üzerinde yaşadığımız bir tek DÜNYAMIZ var. Onu bütünsel olarak, çeşitliliği, güzellikleri ile korumak,

ENGELLERİ KALDIRMAK:

Kişisel, grup, zümre menfaatlerinden arınarak, insanlık menfaatlerini ön plana çıkarmak.Mütevazi yaşamak.

Kötü duygulardan arınmak. Pozitif duygularla, analitik düşünüp, rasyonel kararlar vermek.

Silahlanmayı durdurmak. Kendi hem cinsini öldürmek için icat yapan tek canlı İNSANDIR. Kendisiyle çelişende insandır. Silahlanma bütcesi bütün Dünya ihtiyacını karşılar.

Tek Allah'a inanan insanların, bir çok dine bölünmeleri ve Vahdet yerine ,bunların temel felsefesinden uzaklaşarak, sembol ve ritüel farklılıkları ile Dinleri düşmanlık seviyesine indirme yanlışından vaz geçmek.

Bilim ve teknolojiyi insanların eşit ve ortak kullanımlarına sunmak.

Kişisel Gelir düzeylerini.5 faktörü ile sabitlemek.( Bizimkiler okusun)

HEDEFE VARMA YOLLARI:

Eğitim, ailede, okulda, sosyal hayatta bilimi öne çıkarmak, hukukdan ziyade, Ahlak, etik kurallar, norm ve değerleri ortak hale getirmek. Arayış hükmetme değil, paylaşım ve ortak mutluluk olmalı.

Ücretsiz eğitim olmalı.

Fiziki ve ruhsal sağlık her bireyin temel hakkıdır. Herkese bunu en üst düzeyde eşit olarak ücretsiz sağlamak.

ORGANİZASYON :

Her KITAYI bir BİRLİK altında toplamak. O kıtadaki her ülke birliğe eşit sayıda üye ile katılır.

Ayrıca her kıtadan seçilecek eşit sayıda üye ile DÜNYA FEDERASYONUNU oluşturmak.

Bunların çalışma şartları bilinen İDARİ kurallarla olur.

Ülke kendi sorunlarını çözer.

Aynı kıtada iki ülke sorunlu ise, KITA BİRLİGİ çözer.

Kıtalar arası sorunları DÜNYA FEDERASYONU çözer.

Suç ve, kötülüklerin önlenmesi için her kademede POLİS GÜCÜ olur. Askersiz bir Dünya düşleyin.

Ekonomide tek para birimi olur.

Kaynaklarda,: mutlak avantajlar ile mukayeseli avantajlar tüm insanlığın ortak yararlanacağı şekilde planlanır.

Özel teşebbüs rekabeti sağlar. Yeni ürünler imal eder, AR- GE de öndedir.

Rekabet ,kaliteyi ve fiyat istikrarını sağlar.

Birde Kooperatifçilik önemlidir, Kapital, emek birlikteliği olur ve piyasada Dengeleri sağlar.

Özetle benim DÜNYAM BU.

Bu konuda bir çok ünlü Üniversitelere görevler düşer ,çağrırlarsa çalışmaya varım.

(Yücel Dolmacı)

Son durum: Genel Sekreter Guterres’in adaya yapacağı ziyaretin en önemli (ve olası) beklentisi yeni konferans tarihinin açıklanması gibi duruyor. Yalnız bunu öyle basit bir konferans olarak görmek mümkün değildir. CB Erhürman, defalarca ‘görüşme için görüşme’ yapmayacağını söyledi. Dolayısıyla öylesi bir konferansın hedefi en azından stratejik bir ara anlaşma ilanı olur ki o da çözüm yoluna (transition period) girdiğimizi gösterir. O yüzden saçma sapan kavga ve tartışmaları bir kenara bırakıp, olayın ciddiyetinin farkına varmalıyız. Çözüme en çok ihtiyacı olan biziz, bunu zayıflık olarak söylemiyorum. Bilakis, çözüm için bir kamçı olarak görüyorum, en çok biz istiyoruz ve bunu Genel Sekretere göstermeliyiz!

(Ulaş Barış)

