Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısı’na yakın bir bölgede çektiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak bazı sürücülerin yayaların ve bisikletlilerin kullanımına ayrılan alanları işgal ettiğini dile getirdi.

Fotoğrafta çift kabin aracın bir bölümünün bisiklet yolunu, diğer bölümünün ise kaldırımı kapattığı, buna karşın hemen yanındaki garajın boş olduğu görülüyor.

Bu tür parkların Lefkoşa’nın birçok bölgesinde yapıldığını belirten vatandaşımız, evlere araç park edilmesi amacıyla yapılan garajların çoğu zaman fazladan bir oda veya farklı amaçlarla kullanıldığını gözlemlediğini söyledi.

“Lefkoşa’da zaten ciddi bir park sorunu yaşıyoruz. İnsanların kendi garajları dururken araçlar için ayrılan park yerlerini işgal ederek başkalarının hakkını gasbetmeleri çok saygısızca” diyen vatandaşımız, yetkilileri bu tür park ihlallerine karşı denetimleri artırmaya çağırdı.