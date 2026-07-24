Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan vatandaşlarımız, ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kara dumanlara tepki göstererek fotoğrafı bizlerle paylaştılar.

Yoğun kara dumanın bölgeye yayıldığını belirten vatandaşlarımız, santralin çevresinde yaşayan insanların yıllardır hava kirliliğine maruz bırakıldığını ve özellikle çocukların sağlığından endişe duyduklarını dile getirdiler.

“Egemen ve eşit devlet statüsündeki devletimizin bir elektrik santraline etkili bir baca filtresi dahi takamaması ve çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atması nasıl kabul edilebilir?” diye soran vatandaşlarımız, elektrik üretiminin insan sağlığı ve çevre hiçe sayılarak yapılamayacağını vurguladılar.

Vatandaşlarımız, santralin bacalarındaki filtre sistemlerinin yeterli olup olmadığının kamuoyuna açıklanmasını, gerekli ölçümlerin düzenli olarak yapılmasını ve kara duman sorununun bir an önce sona erdirilmesini istediler.