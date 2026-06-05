Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balık avcılığı meraklısı vatandaşlarımız, ülkemiz kıyılarında son yıllarda popülasyonları hızla artan balon balıklarından dolayı el aman çektiklerimi dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Gerek kıyıda gerekse kıyıya yakın yerlerde olta veya ağla balık avlamak için denize gittikleri zaman mutlaka balon balığı yakaladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu balon balıklarının olduğu yerde diğer balıkları yakalamanın çok zor olduğunu dile getirdiler.

Her geçen yıl balon balıklarının sayısında artış olduğunu belirten balıkçı vatandaşlarımız, kıyıdan biraz içeri tekneyle açılan balıkçıların zaman zaman ağlarının balon balıklarından dolayı parçalandığı şikayetinde bulunduğunu da bizlerle paylaştılar.

Balon balıklarının piranha balıkları kadar tehlikeli olduklarını tek farklarının bu balıkların insan yemediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Önlerine ne gelirse parçalayıp yiyen bu balıklar değişim geçirirse insanlara da saldıracaklar diye korkuyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.