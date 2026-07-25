Lefkoşa’da Ağustos 2025’te bir şirkette çalışan 48 yaşındaki isminin baş harfleri H.T’nin, şirket adına satılan malzemeler karşılığında müşteriden temin ettiği toplam 9 bin STG parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine karşılık aldığı 9 bin Sterini şirkete teslim etmeyerek, çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada mesele ile ilgili olduğu düşünülen evraklar tespit edilerek, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, incelenecek evraklar ve alınacak ifadeler olduğunu kaydederek 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.