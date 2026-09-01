Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar aylarına adım attığımız bugünlerde tarım alanında üretim yapan birçok vatandaşımız Güzelyurt ve Lefke bölgesinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle birçok sebze ve meyve zarar gördüğü ve bu nedenle fiyatların ilerleyen günlerde fırlamasının beklendiği bildirilmekte.

Özellikle narenciye alanlarında büyük zararın olduğu ve ilerleyen günlerde başta limon olmak üzere portakal ve mandalina tarzı meyvelerin fiyatlarının uçuşa geçeceği iddia edilirken, sebzelerinde fiyatlarının yine tırmanışa geçeceği belirtilmekte.

Devlet yetkililerinin fiyatları nasıl dengede tutabileceği konuşulurken, bunun biraz zor olacağı ve yine vatandaşın cebinin yanacağı ifade ediliyor.