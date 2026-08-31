Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz."

Gaziantep FK, 3. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde kırmızı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı.

Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan topladı.