Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı araç sürücülerinin kendilerinden başkasını düşünmediğini iddia ederek, geçtiğimiz gün karşılaştığı bir durumu fotoğrafıyla birlikte bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşımız "Biri tır diğeri araba karşılıklı yola park etmiş. Biz buradan nasıl geçeceğiz şimdi" diyerek kendisinin uzun bir araç kullandığını ve bu nedenle böyle park yapanlardan dolayı büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Herkesin park yaparken mutlaka başka sürücüleri engellemeyecek şekilde park yapmaya özen göstermesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Bu şekilde park yapanları uyarmak veyahut onları araçlarına çağırmak için çaldığımız kornalardan dolayı da çevredeki insanlara rahatsızlık veriyoruz” diye konuştu.

Bir araç sürücüsünün anı kurtarmak için park yapmaması gerektiğini belirten vatandaşımız, ama artık insanlarımızın iki adım daha fazla yürümemek için fotoğraftaki gibi diğer araçların geçişini engelleyen park yaparak herkesi mağdur ettiklerini sözlerine ekledi.