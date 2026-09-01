Şirket, bagaj kayıpları için özel hat açmış, yardımcı olacakmış.

Peki can kayıpları ne olacak?

İki evladı ellerinden kayıp giden o anneye, kaybolan bagajının on katı değerinde ödeme yapsan ne olacak?

Uçak bileti ve ulaşım desteği vereceklermiş.

Uçağın bagajında sevdiği insanın tabutu olan birine Business Class bileti versen ne olacak?

Sağlık alanında talebi bulunanlara da yardımcı olunacakmış.

Peki çocukları o felaketten sağ çıkamadığı için tedavi olmayı bile reddeden anneye nasıl yardımcı olacaksınız?

Bazı kayıpların bedeli ödenmez!

Bazı yaralar destek paketiyle kapanmaz.

Bazı ihmallerin karşılığı da birkaç telefon hattı, bir uçak bileti ya da maddi yardım değildir.

Çünkü burada kaybolan yalnızca bagajlar değil.

İnsanların çocukları, eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları. Sizin yüzünüzden birilerinin bütün hayatı kayboldu.

(Ayşe Akınlı)

Aklım almıyor cidden. Facianın üzerinden 24 saat geçmiş kayıp sayısı nasıl değişebiliyor?

Dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 18, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 17, Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 19 kayıp olduğunu açıkladı. Bugün ise kayıp sayının 20 olduğu açıklandı.

çok basit bir sorum var:

Gemide kaç kişinin bulunduğu muhaceret kayıtları ve geminin yolcu listesiyle belli değil mi?

Gemiden kurtarılanların, kendi imkânlarıyla limandan ayrılanların ve hastanelere sevk edilenlerin kayıtları tutulmadı mı?

Hastanelerde tedavi gören ve taburcu edilenlerin kimlikleri belli değil mi?Hayatını kaybedenlerin sayısı da biliniyor.

Öyleyse elde olması gereken bu veriler karşılaştırıldığında kaç kişinin akıbetinin bilinmediğini hesaplamak gerçekten bu kadar zor mu?

Üstelik bugün kayıp sayısının 20’ye çıkmasının gerekçesi, bir ailenin sonradan kayıp bildiriminde bulunması olarak açıklanıyor. Bu da başka bir soruyu beraberinde getiriyor.Gemide kimlerin bulunduğunu devlet, ailelerin kayıp başvurusundan mı öğreniyor?

Bir deniz faciasının üzerinden bir gün geçmişken hâlâ gemide kaç kişinin bulunduğu, kaç kişinin kurtulduğu ve kaç kişinin kayıp olduğu konusunda farklı rakamlar açıklanıyorsa kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi meselesini konuşmayacak mıyız?

Çıldırmak işten değil!!!!!

(Nazar Erişkin)

İsterseniz 3 değil 30, hatta 300 gün yas ilan edin.

İhmallerin cezalandırılması noktasında yargıya güvenimiz tamdır.

Ama siyasi sorumluluk alınmadan ve bedel ödenmeden bu hesap kapanmaz.

Sin da gulle geçsin yoluyla halledilemecek derecede büyük bir olaydır bu.

Ne tarih, ne kamu vicdanı ne de zarar gören insanlar affeder sizi.

Hiçbiri olmazsa toprak almaz.

(Cenk Özdağ)

Gemi faciası… Mahkeme, İDARİ SORUMLULARIN DA mahkemeye getirilmesi emri verdi. Burada sorayım o zaman; kim getirmedi bu idari sorumluları mahkemeye?

(Mustafa Gürsel)