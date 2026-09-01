Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından uçak bilet fiyatlarının yükselmesine tepki gösterdi.

Şenkul, "Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığımız facianın ardından:

“Büyük bir faciaya yaşadık ve buna bağlı olarak hepimiz şok içindeyiz.

Ancak bazılarımız bana kızacak olsa da hayatın normal akışına hızlıca dönmek zorundayız.

Girne Limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor, zor durumda olanlar var, izni bitenler var, ülkesine acil dönmesi gerekenler var.

Hava şartları müsait ve dünkü kazayla alakası olmayan diğer şirketlerin bu amme hizmetine devam etmesi gerekiyor.

Kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde seferleri yapmalıyız.

Dünkü (önceki günkü) kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş olması normal ama normal olmayan:

6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıkması.

Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun.

Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı.

Ayağa kalkacağız, bu hatalardan ders çıkaracağız, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ve bir daha böyle birşey yaşamayacağız.

Tüm kayıplarımızı Allah rahmet eylesin. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun.”