KKTC’deki Rum mallarının “gasp edildiği” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Fransa’da tutuklanan ve yargılanmak üzere Güney Kıbrıs’a götürülmesi planlanan 53 yaşındaki Litvanyalı emlakçı Rasa Zileviç’in ortadan kaybolduğu bildirildi.

Politis gazetesi, aleyhindeki Avrupa tutuklama emri gereği tutuklanan Zileviç’in, Rum polisi tarafından Fransa’dan teslim alınarak Güney Kıbrıs’a götürülmesinin ayarlandığını; ancak belli şartlarla serbest bırakılan ve Fransa Havalimanı’na giderek Rum polisine teslim olması gereken Zileviç’in ortadan kaybolduğunu yazdı.

Gazete, Fransa polisinin Rum polisini durumdan haberdar ettiğini ve Rum polisinin de Fransa’ya gitmediğini kaydetti. Haberde kadının Fransa polisi tarafından arandığı da belirtildi.