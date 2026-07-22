Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, Kanlıdere Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Mehmet Akif Caddesi’nde yapılan bisiklet yolunun tamamlanmasının üzerinden henüz bir ay geçmeden kazılmaya başlanmasına tepki gösterdiler.

Yeni tamamlanan bisiklet yolunun yeniden kazılmasının plansızlığı ve kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğini ortaya koyduğunu savunan vatandaşlarımız, “Vatandaşın vergileriyle yapılan bir yer, daha bir ay geçmeden neden yeniden kazılıyor? Plansız programsız iş mi yapılıyor?” diye sordular.

Bu tür büyük projelerin hayata geçirilmeden önce ilgili tüm devlet kurumlarıyla görüşülmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız, altyapı ihtiyaçlarının önceden tespit edilerek çalışmaların tek seferde tamamlanmasının önemine dikkat çektiler.

Vatandaşlarımız, yapılan yerlerin tekrar tekrar kazılmaması ve vatandaşın parasının boşa harcanmaması için projelerin uzman kişilerle istişare edilerek planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydettiler.

