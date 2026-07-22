Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, Lefkoşa’daki İstanbul Caddesi boyunca gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle hem sürücülerin hem de yayaların zor anlar yaşadığını dile getirdiler.

Çift yönlü kullanılan caddenin, yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle tek bir aracın dahi güçlükle geçebileceği kadar daraldığını belirten vatandaşlarımız, bu durumun trafik akışını bozduğunu ve cadde üzerinde çok sayıda küçük çaplı kazaya yol açtığını söylediler.

Bazı sürücülerin “Park edilmez” uyarılarına rağmen yol kenarlarına, bazılarının ise doğrudan kaldırımların üzerine araç bıraktığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Araçlar yolu daraltırken kaldırımlara park edenler de yayaların geçişini engelliyor. Yayalar mecburen yola inerek yürümek zorunda kalıyor” dediler.

Özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkıntının daha da arttığını ifade eden vatandaşlarımız, yetkililerin İstanbul Caddesi’nde gerekli denetimleri yapmasını ve kurallara aykırı park eden sürücülere karşı caydırıcı önlemler almasını istediler.