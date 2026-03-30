Sn. Ünal Üstel, bugün Meclis Genel Kuruluna getirilen yasalar nedeniyle kamuda genel greve gidildi. Umarız bu grev sürekli hale gelmez. Zira Maliye zaten zorda…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugünkü genel grev nedeniyle orta ve liselerde yapılması gereken sınavlar da yapılmıyor. Acaba bu sınavların akıbeti ne olacak?

Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ve gazda Güney Kıbrıs’a göre neredeyse yüzde 50 daha ucuz olduğumuzu söylüyorsunuz. Ancak unutmayın ki onlarda enflasyon yüzde 3-4 civarında… Bizde ise 40’larda…

Sn. Zeki Çeler, TDP Genel Başkanlığı için bir kez daha üyelerinizden tam güven alarak başkan seçildiniz. Hade hayırlısı. Bundan sonraki ilk seçimler için herhalde aday çalışmalarına başladınız…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt’ta yerel seçimler için adaylar ortaya çıkmaya başladı. Acaba bu sefer siz aday olacak mısınız? Yoksa partiniz ne karar verirse ona mı uyacaksınız…

Sn. Ali İmam, takımınız Türkmenköy’ün Tepebaşı’nı farklı mağlup ederek play-off finaline yükselmesi nedeniyle başta siz olmak üzere Türkmenköy camiasını kutluyoruz. Finalde başarılar…