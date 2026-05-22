İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Yıldırım, açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimiyle Futbol AŞ yönetimi beraber olacak, kulübü beraber yöneteceğiz. Futbol AŞ'deki arkadaşların hepsi sportif ve spor kulübü tarafında seçilecek yöneticilerle aynı değerde. Bunlardan 3-4 tanesi dörtlü finale gitti, o yüzden aramızda yoklar. Erkek basketbol takımının şampiyon döneceğine inanıyoruz. Yönetimin içinde Ferudun Geçgel, Türkiye'nin önemli bir kurumsal yapısının sahibi. İşlerinden dolayı bugün katılamadı ama aramızda olacak. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, dörtlü finale gitti. Ayrıca Futbol AŞ'ye 4-5 tane değerli insan daha gelecek. Hem kaliteli hem değerli hem de Fenerbahçeli insanlar orada olacak." diye konuştu.

Camianın bir ve birlik olması gerektiğini anlatan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemizde ay-yıldızlı ülkemizde hür yaşamanın yanı sıra sarı-lacivert bayraklarla birlikte yaşamanın onurunu yaşıyorum. Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı-laciverte boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Fenerbahçe'mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için bir aradayız. Huzurunuzda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi çok fedakarlıklar yaptı. Bir olalım, birlik olalım. Önce kendimizi hatırlayıp, teknik adamlara, sporculara, hakemlere, federasyonlara, sokaklara ve milyonlara kim olduğumuzu hatırlatalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır, gelin yönetimde beraber olalım, hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Bu seneye damga vuralım. Birlikte büyük bir mücadeleye adım atıyoruz, En Büyük Fener sezonu başlamıştır, hayırlı uğurlu olsun, sonu şampiyonluk olsun."

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Asıl üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit