Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde patates üretimi yapan Mesarya köyleri ile Karpaz bölgesi köylerindeki üreticilerin oldukça sıkıntılı oldukları bildirili.

Bize ulaşan bilgilere göre ülkede ilkbahar dönemi patates üretimi yapan üreticilerin tarlalarında görülen mantari hastalıklardan dolayı adeta hasat yapamayacak durumda oldukları belirtilirken, hasat yapsalar bile büyük kayıpları oldukları kaydedildi.

Kış aylarında ekimi yapılan patates arazilerinin gerek yağmurlar, gerekse nemli havalardan dolayı oluşan mantari hastalıklarla mücadele edemedikleri ve bu nedenle hasat edilecek patatesin miktarının çok düşük olacağı bildiriliyor.

Son yılları zirai ilaç kullanımında getirilen sınırlamalardan dolayı mantari hastalıklarla mücadelede üreticilerin elinin zayıfladığı belirtilirken, birçok üreticinin tohum parasını bile alamayacak durumda olduğu bize ulaşan haberler arasında bulunuyor.