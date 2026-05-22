Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız son zamanlarda bir çok işletme de karşımıza çıkan tüketim sorunlarından biri şüphesiz kafe, kafeterya ve restorantlardaki tuhaf satış stratejisi olduğunu dile getirerek başlarından geçen bir olayı bizlerle paylaştılar.

Gazimağusa'nın en bilindik mekanlarından birine oturup kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlarımız, yaşadıkları ilginç olayı sitem ederek aktardılar.

Arkadaşını beklemek için gidip bu kafeye oturan vatandaşımız, bu sırada bir porsiyon su böreği ve bir bardak çay sipariş ettiğini dile getirdi. İlk etapta sadece çay geldiğini ancak, börek gelmediğini, zaman geçtikten sonra çay bitince börek geldiğini ama bu seferde çay gelmediğini belirten vatandaşımız, sonrasında misafiri geldiğini ve misafirine de bir börek bir çay sipariş ettiğini fakat olayın yine kısır döngüye girdiğini dile getirdi.

“Ayni kısır döngü içerisinde yine börek bitiyor çay geliyor çay bitiyor börek geliyor. Bu kısır döngüsü içinde bir türlü ikisini bir arada tüketemiyoruz” diyen vatandaşlarımız bu olayın bir kalifiye eleman yetersizliği mi? Yoksa tüketime teşvik eden yeni bir satış stratejisi mi? olduğunu sorguladılar.

Bu durumun tüketiciler açısından gerçektende hiç hoş bir durum olmadığını belirten vatandaşlarımız, bu şekilde bir işletmenin bir gün kar elde edeceğini ancak daha sonra müşteri kaybedeceğini dile getirerek sözlerini tamamladılar.