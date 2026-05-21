ELAM'ın faşist nazi kılıklı başkanı Christos, Akel'in merhum eski başkanı Dimitris Hristofyas'a askerlik üzerinden saldırdı. İşin komik yanı ultra faşistimizin askere gitmemek için çürük raporu almış olması Hem kuzeyde hem güneyde en çok horozlananların çürük olması ne tesadüf.

(Hamit Sakallı)

Karar vermemiz gereken şudur;

Bu ülkedeki %80’e varan kayıt dışının ve başta gayrı menkul sektörü, sanal bahis, casionolar, döviz büroları ve lüks araba galerinde kol gezen ve adeta ülkenin nerede ise ekonomisini besler hale gelen kara para ekonomisinin üzerine gidilecek midir? Eğer gidilmeyecekse bugünkü hükümetin yurt dışı paraları %5 vergi ile sisteme sokmak için attığı adım kendi içinde tutarlıdır. Çünkü bu hükümet hem kayıt dışıcıların hem de kara paracıların beslemesidir. Ve bu hükümetten zaten başka türlü bir adım beklenemezdi. Bu şekilde az sayıda düzgün çalışan ve kayıt içinde kalan iş çevreleri de dürüstlüklerinin bedelini ağır bir şekilde ödemiş oluyolar.

Yok eğer kayıt dışının ve kara paranın üzerine gidilecekse ki; Sol partilerin bu yönde söylemleri mevcut, bununla ilgili ayakları yere basan plan, program ve projelerini açık bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Nasıl bir planlı ekonomik model öngörülüyor? Kayıt dışının, kara paranın üzerine nasıl ve ne şekilde gidilecek?

Bu arada kara paracıların sağ partiler yanında sol partilere de sızmak için gayret gösterdiklerini çok iyi biliyorum, bunun tanığıyım.

Bu nedenle siyasette kimin ne söylediğine değil, ne yaptığına bakılmasında fayda vardır. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok elbette. Oluşturulması gereken kalkınma modeli ,Ada ekonomisinin katalizör sektörleri olan üniversiteler, turizm(kastım sağlık, kongre, tarih ve doğa turizmidir) ticaret sektörlerinin inovasyonu ile ve niş (narenciye,hellim, harnup patates vb) ürünlerimizin üretim ve ihracatının desteklenmesi ve planlı ekonomiye geçişte önünde engellerin aşılmasıdır. Casinolar gerçeğini inkar etmiyorum. Bunların ve sanal bahisin kayıt altına alınması, siyasetle bağlarının koparılması ve vergilerinin eksiksiz alınması yanında, yeni izinlerin yasaklanması ile süratle bu ülkeyi kumarhaneler ve kerhaneler ülkesi imajından ve betondan medet uman bir anlayıştan kurtarmalıyız.

(Nevzat Özkunt)

İlle de meclise girme ile…

İlle de mecliste kalma…

Arasında berbat bir seçim dönemi bizi bekliyor.

Hiçbir toplumsal sorumluluk taşımayan ve aslında hiçbir işe de yaramayan tipleri çekmek zorunda mıyız?

Sorumsuzca, açıklamalar, her şeyi kötü göstermeler… Kendini bile olduğundan farklı gösterme çabası…

Kendi adıma…

Hiçbirini benim programlarımda göremeyeceksiniz.

(Hüseyin Ekmekçi)

DEMESİN Mİ?: Mehmet Hasgüler Erhan Arıklı'nın başdanışmanlığına atanır atanmaz "Türkiyeli göçmenler KKTC'nin ezilenleridir" demesin mi!...

Hoppala!..

Naçizane tavsiyemdir:

Hasgüler, YDP'leşerek değil, bilinen sol duruşunu koruyarak Arıklı'ya daha yararlı olabilir o başdanışmanlığında...

(Ahmet Tolgay)