19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da, M.K.(K-47)’nin, R.K.(K-21)’ye oturma izni çıkarabilmek maksadıyla, M.U.(K-44)’ya 1200 ABD Doları verip, R.K.’nin Lefkoşa’da bir apartman dairesinde ikamet etmemesine rağmen, konu adreste ikamet ettikleri yönünde sahte bir ikamet belgesi ile kira sözleşmesi hazırlattığı, konu belgeleri ilgili dairelerde ibraz edip tedavüle sürdüğü ve R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K. ve R.K. tespit edilerek tutuklandı, M.U. ise aranıyor. Soruşturma devam etmektedir.