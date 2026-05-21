Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den Kıbrıs’a kabloyla elektrik getirilmesi projesine ek olarak doğalgaz hattının da çekilmesi gibi büyük projenin gündeme gelmesi gelecek için çok farklı yorumlara neden oldu. Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı’na bağlı TÜK’e dün itibariyle yeni arpa alımı için Çiftçiler Birliği ile anlaşma yapılmış. Yaklaşık 10 bin ton Mayıs ayı içinde alım yapılması kararlaştırılması hem hayvancı hem de çiftçi için güzel bir adım…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Sanayi Odası tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre yerli üretim olan ürünlerde Kuzey’de ucuzluk oranı yüzde 90’a çıktı. Buna rağmen vatandaş alış-veriş yapmakta zorlanıyor. Bunun sebebi nedir?

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak üzerinize görev olmamasına rağmen anayollardaki aydınlatma lambalarının değiştirilmesi ve tamiri işlerini yapmanız takdir ediliyor. Umarız hükümet bunu da engellemez…

Sn. Süleyman Uluçay, bu yıl yine üç büyük belediyenin ortaklaşa düzenleyeceği 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde oldukça güzel oyunlar seyirciyle buluşacak. Bu arada Mustafa Akıncı’nın yerel yönetimlerde kültür sanat anlayışına yaptığı katkıların unutulmaması gerektiğini söylemeniz dikkat çekiciydi.

Sn. Hasan Sertoğlu, Haziran ayı başında İtalya’nın Como bölgesinde düzenlenecek olan CONİFA Avrupa Şampiyonası için hazırlıklar ne aşamada? Federasyon olarak buraya milli takım dışında kaç kişiyle katılım olacak?