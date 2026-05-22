Altında çok büyük emek olduğunu biliyorum ama;

Lefkoşa, Mağusa ve Girne belediyelerinin ortak organizasyonu 22. Kıbrıs Tiyatro Festivalinin bilet satış sistemi ve biz fanilere ayrılan kotluk sayısı tam bir fecaat, tam bir fiyasko.

Önceden hazırlandık, dersimize çalıştık,

Bilet satışına başlandığı saniyede tıkladık seçtiğimiz oyunları veeee:

Salonların çok büyük bir bölümü zaten blokeli, geri kalan az sayıdaki biletlerden almak için ise altyapısı yetersiz sitede bir saati aşkın boğuşma, sürekli bir "kuyruğa gir be gamaşa uyarısi" kavga ederek tekrardan kuyruğa girme, 30 defa tekmelenerek dısarı atılma, arada beş altı kez dirsek yedikten sonra yer seçip ödeme aşamasına gelebilme.

Hababam tıkla, öde hade da atacam seni bağırması bilgisayardan.

Ve en sonunda tekrar dışarı atılıp satış sona erdi duyurusu.

Yani hassiktirowski.

Cok gaddar, yalvardım yakardım, eşime sözüm var dedim, dinlemedi,

gene da attı.

Sonuç;

0 oyuna 0 bilet, mutluyuz.

Allahtan büyük bir bardak soğuk buzlu suyum yanımdaydı da içtim rahatladım.

En iyisi biz hic rahatsız etmeyelim, seneye hep blokeli olsun satışlar, biz garibanlar için heba edilmesin, nasıl olsa başarıp alamıyoruz.

Biz garibanlar duymayalım diye gizli bile tutulabilir organizasyonu hatta.

Selfie atmayın oyunlardan, görürük da canımız çeker sonra.

Vallahi maraton koşmuş kadar yorgunum bu boğuşmadan.

(Cenk Özdağ)

Açık uyarı

Bir elinde telefon bir elinde sigara yola bakmayıp dümeni parmağıyla tutan

İctigi sigaranın önce küllerini sonra izmaritini yola atan

Ön koltukta çocuk oturtan

Sıkışık trafikte kendisine yol veren birisine nezaketen selam vermeyen

(Başka varsa siz yazın)

Birini döversem trafikte; kimse kusuruma bakmasın…

(Hüseyin Ekmekçi)

Önceden sadece Türkiye'ye gittiğimiz zamanlarda diyaloğa girdiğimiz insanlarla şivemiz nedeniyle sorunlar yaşıyorduk. Artık kendi ülkemizde de bizi anlayan insan sayısı azaldı!

Meşhur bir marketin kasasında kasiyer bayan beni anlayamadığını söyleyince bir başka hissettim Şükürler olsun sonunda ülkemiz kurtuldu.

(Mehmet Kasımoğlu)

Maalesef yine kaza yine ayni yer Çağatay Özbirim köprüsü girişi. İçinde çocuklar olan Okul minibüsü ile çarpışma ucuz atlatıldı ama nereye kadar?

Kasis yok yeterli uyarı levhası yok. Burası dört yol oldu insanlar yukardan aşağıya soldan sağa son sürat gidiyor. İlla biri mi ölsün? Köprü bittikten sonra tüm bunların emniyeti alınması gerekmez miydi? Çok ucuz atlatılan bir kaza

(Özgür Göksel)