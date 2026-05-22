Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, İstanbul’da katıldığınız sempozyumda beklediğiniz ilgiyi bulabildiniz mi? Zira artık insanlar sözde değil eylemde bir şeyler görmek istiyorlar…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Haspolat’taki bir lisede yaşanan öğretmenden öğrencilere taciz olayı ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nda hiç ses çıkmaması farklı yorumlara neden oldu. Bizce çok fazla sessiz kalmamak gerek…

Sn. Hüseyin Çavuş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kasaplar Birliği’nin Tarım Bakanlığı önünde yapmış olduğu eylem sırasında onların yanlarına giderek diyalog kurmanız yerinde oldu. Bu arada yerli etin sübvansiye edilmesi taleplerine ne diyorsunuz?

Sn. Sinan Güneş, çok uzak mesafede olmadığımız Hatay’da yaşanan sel felaketi gibi bir felaket ülkemizde yaşanır mı? Zira Mayıs ayı ülkemizde geçmişte sel yaşanmıştı…

Sn. Mehmet Harmancı, Kanlı Dere üzerinde başlatılan projede son durum nedir? 2-3 ay önce proje için start verilmişti, herhalde yıl sonuna kadar bu projede büyük bir ilerleme olur…

Sn. Hüseyin Baflı, Yılmazköy A2 takımının elde etmiş olduğu hem lig hem de Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonluğu nedeniyle başkan olarak sizi ve tüm camiayı tebrik ediyoruz…