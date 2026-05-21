Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız uzun bir süreden beridir yapımı süren ve son aşamaya gelen Çatalköy-Girne arası çift şerit yol çalışması ile ilgili bize bir fotoğraf atarak sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız Girne’den Acapulco Kavşağına kadar uzanan yolun, 2 gidiş 2 geliş şeklinde düzenlenmesi yılların konusu ve güzel bir proje olduğunu ayrıca turizm açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.

“Ancak yola bakar mısınız? Girne’den çıkınca, belirli bir noktaya kadar yolun ortasında estetik açıdan güzel görünümlü ışıklar var. Girne Belediyesi’nin bir düzenlemesi… Çatalköy’e yaklaşınca “Aman Tanrım” diyor insan… Yolun ortasında beton bariyerler… Müthiş bir beton yığını… Sonra betonlar aniden bitiyor” diyen vatandaşlarımız aynı güzel düzenlemeyi Acapulco’ya kadar niye uzatılmadığını sorguladılar.

Girne’den başlayan estetik düzenlemeyi aniden kesip betonlaştırmanın alemi ne olduğunu sorgulayan bölge sakinleri “Ne bu zevksizlik? Ne bu beton “yatırımı…” Ne bu hovardaca para harcama… “ diyerek isyan ettiler.

Girne’den, Acapulco’ya uzanan o güzelim yolun ırzına geçildiğini, bütünlüğünün bozulduğunu iddia eden duyarlı vatandaşlarımız “Işıklar aynen devam etse, o güzellik uzanıp gitse ne olurdu? Gerçekten bu ülkeyi sevmeyen, toprağını güzelliklerini korumayan, turizm bölgesine beton yığan bu “zihniyet”i lanetliyoruz. Bu çirkinlik; “İlahiyatçı Bakan’ın” bu ülkeye yaptığı zararlardan biri mi, yoksa başka bir rezillik mi var?” diyerek sözlerini sonlandırdılar.